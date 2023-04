eBay SVENDE la smart TV LG UHD 4K da 43": oggi costa appena 299€

Preparati a guardare il miglior cinema con la stupenda smart TV LG UHD 4K da 43″, quest’oggi protagonista di una offerta su eBay che ha del sensazionale. Infatti, complice uno sconto immediato del 21%, la smart TV del colosso sudcoreano può essere tua con una spesa minima di appena 299€.

Bella da vedere e con un pannello ad altissima risoluzione con una gamma cromatica eccellente, la smart TV a marchio LG è apprezzata da tantissimi utenti per il suo rapporto qualità/prezzo e le cornici super ottimizzate.

Solo su eBay puoi acquistare la smart TV LG UHD 4K da 43″ ad appena 299€

Nonostante l’importante calo di prezzo di questa offerta di eBay, con la smart TV di LG puoi (ri)vivere l’emozione del cinema tutte le volte che vuoi direttamente dal divano di casa. Il potente processore riproduce fedelmente filmati ad altissima risoluzione senza mai un passo falso, mentre il supporto alla tecnologia audio Dolby Atmos accompagna le immagini con un suono potente e avvolgente.

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche la piattaforma software webOS 22: migliaia di applicazioni a portata di mano per guardare i tuoi programmi preferiti senza sosta, tra cui DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, Rai Play, NOW TV, Netflix e molte altre ancora.

Non farti scappare di mano questa super offerta di eBay sulla bellissima smart TV con pannello Ultra HD 4K da 43″. Se l’acquisti oggi, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

