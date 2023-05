eBay svende un ottimo budget phone Samsung: il Galaxy A23 5G costa poco

Con uno sconto immediato del 39% a cui si aggiunge anche la consegna rapida e senza costi di spedizione, il Samsung Galaxy A23 5G è l’offerta eBay più ghiotta per quanto riguarda la fascia economica Android. Con un risparmio di ben 136€, infatti, lo smartphone di Samsung crolla ad appena 212€.

Nonostante il prezzo evidentemente molto vantaggioso ed economico, lo smartphone di Samsung è studiato in ogni minimo particolare per soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

C’è il 39% di sconto su eBay per il validissimo Samsung Galaxy A23 5G

Frontalmente l’ampio display da 6.6 pollici ad alta risoluzione è perfetto per navigare il web e guardare video online, mentre il processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno senza lag o secondi di attesa. Alimentato da una batteria da 5000 mAh ad alte prestazioni, il device del colosso sudcoreano è uno smartphone adatto anche per la fotografia: sul retro il modulo quadruplo integra un sensore principale da 50 MP che saprà stupirti giorno dopo giorno.

Non perdere altro tempo: prendi al volo il device di Samsung fintanto che puoi acquistarlo ad appena 212€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione. Resterai piacevolmente colpito dalla qualità costruttiva e dalla facilità con cui ti permetterà di svolgere i task quotidiani senza fatica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.