ECCEZIONALE Monitor Gaming 27" in OFFERTA: meglio affrettarsi

Il Monitor 27″ KOORUI darà una svolta al tuo gaming: Display VA, risoluzione 2560×1440, e molto altro ancora.Oggi lo fai tuo con il 5% di sconto, quindi lo paghi solo 179,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Monitor gaming KOORUI: le caratteristiche

Il display QHD da 27 pollici (2160*1440) con la gamma cromatica DCI-P3 al 90% dà vita a ciò che stai guardando in oltre 16,7 milioni di colori. Inoltre, monitor di gioco con alta precisione del colore, nessun fenomeno di dissolvenza, i colori di tutti gli angoli sono più realistici, dettagliati e coerenti. Così è possibile ottenere la stessa qualità dell’immagine da qualsiasi angolazione. Combina una frequenza di aggiornamento di 144 Hz con Adaptive Sync, consentendo così sessioni di gioco fluide e fluide. Utilizzare la modalità di gioco per visualizzare i dettagli al buio.

Combina la tradizionale artigianalità a un design moderno e porta un corpo ultra sottile. Il supporto adotta un meccanismo che può essere rapidamente assemblato, permette di regolare l’inclinazione, mentre VESA Wall-Mountable consente di montare il monitor del computer in qualsiasi ambiente. I Monitor Gaming forniscono interfacce video tramite porte HDMI e DisplayPort. Questo monitor di gioco è con frequenza di aggiornamento 144Hz (compatibile con la maggior parte delle schede grafiche normali) e risoluzione QHD 2160 * 1440p. È possibile collegarlo a Xbox, PC e laptop ecc, trasmettendo immagini di alta qualità, qualsiasi passaggio tra ufficio e intrattenimento.

