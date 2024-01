Ecco 4 prese smart in SUPER sconto Amazon!

Se il tuo obiettivo è quello di domotizzare tutta la casa, non puoi non approfittare di questa incredibile offerta Amazon. Ecco infatti ben 4 prese smart in sconto del 15% a soli 52,69€ su Amazon! Incredibile vero? Approfitta subito dello sconto e non te ne pentirai!

Le 4 prese smart che devi assolutamente acquistare!

Quando si parla di casa domotica, spesso, si pensa solo a lampadine o all’accensione della luce. Immaginate invece di avere la necessità di avviare da remoto un elettrodomestico o, ancora, di dover collegare e scollegare frequentemente una ciabatta. Ecco che vengono in aiuto le prese smart: dispositivi che possono svolgere molte funzioni e che rendono domotici anche elettrodomestici più datati.

La proposta di oggi viene da Meross: ben 4 prese smart in grande offerta!

La particolarità di questi prodotti è la compatibilità con HomeKit di Apple, Alexa di Amazon oltre che Google Home per il controllo attraverso Assistant. Questo permette non solo di monitorare il device attraverso l’app ufficiale o quella preferita per il controllo domotico, ma interagire anche con la voce per l’attivazione o la disattivazione della corrente anche da remoto.

Una particolarità non da poco del dispositivo è la possibilità di monitorare costantemente consumi e produzione energetica. Sì perché, seguendo le configurazioni disponibili in app, riuscirete a capire anche quanto producono i vostri pannelli solari se li possedete. In ogni caso, con questi dispositivi avrete pieno controllo di quello che succede a livello energetico nella vostra abitazione.

Che dire? Se siete in cerca di dispositivi per domotizzare e automatizzare la vostra casa o il vostro ufficio, non potete non approfittare di questa promo Amazon di oggi. Potete infatti acquistare 4 prese smart in super sconto a soli 52,69€ grazie allo sconto del 15%. Pronti a risparmiare?

