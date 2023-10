Ecco il pc di HP che costa MENO di tutti oggi su Amazon: ultimi pezzi

Se anche tu hai intenzione di cambiare quel tanto vecchio pc, con uno nuovo che costa niente? Beh, allora non dovresti perderti questo pc di HP, oggi te lo porti a casa a soli 219,99€, invece di 349,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini!

PC Chromebook 14a-na0004sl, Intel Celeron N4120, 4GB RAM LPDDR4, eMMC da 64GB

Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, i Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo.

Inoltre, è dotato di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC. Con una durata fino a 12 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

