Ecco la telecamera da esterno MIGLIORE su Amazon: oggi costa NIENTE

Sei tante volte fuori casa e lasci casa sempre vuota, questa cosa ti fa preoccupare? Oppure durante la notte sei sempre in allerta?

Vuoi dormire davvero tranquillo da oggi in poi e rimanere sempre super aggiornato su ciò che succede in casa tua?

Telecamera esterno a doppio obiettivo, videosorveglianza IP angolo di 180°, rilevamento di persone, veicoli, animali domestici

Una telecamera da esterno super, che ti farà davvero stare tranquillo, in ogni momento. Potrai rimanere sempre aggiornato su tutto quello che succede quando non sei in casa.

Due lenti mettono insieme una visione grandangolare a 180° con risoluzione 4K, senza spazi e con poca distorsione, offrendo una panoramica che copre dettagli molto più fini. Una scelta ideale per il cortile o il vialetto di casa.

Quando viene rilevato un bersaglio in movimento, i fari da 1800 lumen e la sirena personalizzabile si attivano per dissuadere con forza gli intrusi. È inoltre possibile utilizzare l’audio bidirezionale per mettere in guardia i malintenzionati.

Grazie ad algoritmi avanzati di analisi delle forme, la telecamera è in grado di rilevare persone, auto e animali domestici e di inviare avvisi pertinenti. È possibile personalizzare la sensibilità e il tempo di ritardo dell’allarme per ridurre gli avvisi indesiderati.



