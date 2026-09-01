Ecco l'auto più venduta al mondo: non è né un'auto elettrica né una Tesla

Il titolo di auto più venduta al mondo non va né a Tesla né a un modello 100% elettrico, ma a un SUV ibrido non ricaricabile: la Toyota RAV4, che tra gennaio e ottobre ha conquistato oltre 2,1 milioni di famiglie nel mondo.

Il dato si inserisce in un mercato globale stimato in 80,4 milioni di veicoli venduti, in crescita del 2% su base annua, ma con una dinamica interna che sta cambiando volto: le vendite di auto elettriche, dopo anni di crescita sostenuta, mostrano segnali di rallentamento, soprattutto in Europa e in Cina, dove il tema dell’autonomia e del prezzo resta centrale nelle scelte dei consumatori. In questo scenario, la tecnologia ibrida non ricaricabile guadagna terreno con un aumento del 20% nelle vendite mondiali.

L’auto più venduta al mondo è insospettabile

Il RAV4 detiene oggi il 2,5% della quota di mercato globale nel segmento SUV, davanti alla Tesla Model Y (2,4%) e alla Honda CR-V (1,8%). Le specifiche tecniche spiegano in parte il successo: motorizzazione ibrida da 218 cavalli, consumi dichiarati di 6,4 litri per 100 km in ciclo misto e un’autonomia complessiva vicina agli 800 km, ottenuta senza bisogno di infrastrutture di ricarica.

Il prezzo di partenza si aggira sui 44.950 euro sul mercato francese, dove il modello vende circa 1.500 unità al mese nonostante un calo generale delle immatricolazioni superiore al 6% da inizio anno. In Italia il RAV4 è un nome altrettanto familiare: il modello è tra i SUV ibridi più venduti nel nostro mercato da diverse generazioni, complice una rete di assistenza capillare e un posizionamento di prezzo competitivo rispetto ai rivali tedeschi e coreani dello stesso segmento.

Presentata a maggio 2025, la sesta generazione del RAV4 mantiene la stessa impostazione strategica, con un prezzo di partenza intorno ai 37.000 dollari (circa 34.000 euro) sul mercato statunitense. Toyota conferma così la scelta, in controtendenza rispetto al resto del settore, di non puntare tutto sull’elettrico.

Il successo del modello riflette anche un cambiamento più ampio nelle abitudini d’acquisto: i SUV rappresentano oggi il 45% delle immatricolazioni globali, e i consumatori sembrano privilegiare versatilità, autonomia e consumi contenuti rispetto alla sola propulsione a batteria, soprattutto in un contesto di prezzi dei carburanti ancora elevati.

Il 2025 verrà probabilmente ricordato come l’anno del ritorno in auge dell’ibrido non ricaricabile, mentre l’industria globale, quasi in blocco, continua a scommettere sull’elettrico. Almeno per ora.