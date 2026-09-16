Ecco perché dovresti strofinare una pila su una gomma da cancellare: un trucco che funziona sempre

Una pila che sembra completamente scarica può in realtà avere ancora energia, ma un piccolo problema sui contatti metallici può impedire al dispositivo di funzionare.

Succede soprattutto con telecomandi, torce e giocattoli rimasti fermi a lungo, dove sporco e ossidazione possono interrompere il passaggio della corrente. In questi casi un oggetto comunissimo da scrivania può aiutare a ripristinare il contatto senza sostituire subito la batteria.

Falsi contatti: sporco, grasso e ossidazione sulle estremità metalliche

Capita più spesso di quanto si pensi. Si preme il tasto del telecomando una, due, tre volte. Niente. Si apre lo sportellino e la conclusione sembra scontata: pile finite. Ma non sempre è così.

Sulle estremità metalliche della batteria stilo o ministilo possono depositarsi polvere, grasso lasciato dalle dita e un velo di ossidazione. In uno spazio così piccolo basta poco per disturbare il passaggio della corrente. Il risultato è la classica “pila morta”, anche se all’interno potrebbe esserci ancora energia per qualche giorno, magari per settimane. Succede soprattutto con gli oggetti lasciati fermi a lungo in un cassetto, in cucina o in garage, dove umidità e sporco fanno il resto.

Il metodo corretto: strofinare la gomma senza danneggiare i poli

Il sistema è semplice: si passa una normale gomma da cancellare sui due poli della pila, il positivo e il negativo, con movimenti brevi e leggeri. Senza premere troppo. La gomma porta via lo sporco in superficie senza graffiare il metallo, a differenza di carta abrasiva, lime o pagliette, che possono fare danni.

Dopo qualche passata, meglio togliere i residui con un panno asciutto o con un soffio leggero. Poi si rimette la pila AA o AAA nel vano, rispettando la polarità indicata. Se il problema era davvero il contatto, l’apparecchio può tornare a funzionare subito. Un’accortezza: l’operazione va fatta sempre con le pile tolte e le mani asciutte. Sembra un dettaglio, ma conta.

I limiti dell’astuzia: pile scariche, perdite e smaltimento sicuro

La gomma da cancellare, però, non fa miracoli e non ricarica una pila scarica. Se dopo la pulizia il dispositivo resta spento, con ogni probabilità la batteria è arrivata a fine corsa e va sostituita.

Massima attenzione, invece, davanti a perdite, incrostazioni bianche, macchie verdastre, rigonfiamenti o segni evidenti di corrosione. In quei casi non bisogna strofinare nulla. Le pile vanno rimosse con cautela, meglio usando guanti o carta assorbente, e portate nei contenitori per pile esauste che si trovano in supermercati, negozi di elettronica, isole ecologiche e molti uffici comunali.

Se il liquido ha raggiunto i contatti dell’apparecchio, la pulizia va fatta a parte con prodotti adatti, evitando troppa acqua e lasciando asciugare bene. Il trucco della gomma serve quando sui poli c’è solo sporco leggero: non risolve tutto, ma può evitare uno spreco inutile.