Ecco un laptop potente e scontatissimo by MSI perfetto per le esigenze di tutti i giorni!

MSI Modern 15 B12M-089IT è un laptop che offre prestazioni elevate e un design decisamente elegante, perfetto per il multitasking e le esigenze professionali. Non sarà pensato per il gaming più estremo, ma è certamente pensato per vincere la gara più importante, quella del rapporto qualità prezzo! Medaglia d’oro grazie ad un MEGA SCONTO Amazon! Taglio di prezzo fuori di testa, un clamorosissimo MENO 41% che ci fa risparmiare ben 350 euro! MSI vuol dire qualità e affidabilità: acquisto super consigliato!

Laptop in super sconto!

MSI Modern 15 B12M-089IT offre un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che garantisce un’ottima qualità visiva per la visualizzazione di immagini, video e documenti. Inoltre, con la tecnologia True Color, è possibile ottenere colori precisi e vivaci, ideali per i professionisti che lavorano con il fotoritocco o la grafica.

E visto che l’ambito lavorativo è il focus di questo laptop, questa nuova serie Modern è dotato di touchpad ingrandito, inoltre la scocca consente l’apertura fino a 180°, mentre la tecnologia Flip-n-Share consente di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più produttivo. La corsa dei tasti ottimizzata di 1,5 mm rende l’esperienza di digitazione più ergonomica. Grazie a una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, puoi lavorare in ambienti bui.

Uno dei punti di forza di MSI Modern 15 B12M-089IT è il processore Intel Core i5-1235U di dodicesima generazione, che offre prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica. Questo permette di eseguire facilmente applicazioni complesse e multitasking senza problemi di rallentamenti. Inoltre, la scheda grafica Intel Iris Plus integrata offre una buona qualità visiva e prestazioni grafiche superiori, sia per il lavoro che per il tempo libero.

MSI Modern 15 B12M-089IT è dotato di una memoria RAM da 8 GB, che permette di gestire senza problemi diverse applicazioni contemporaneamente e di eseguire senza problemi software complessi e risorse intensive come editor di foto e video. Inoltre, la presenza di un SSD da 512 GB garantisce un avvio rapido del sistema operativo e una maggiore velocità di caricamento delle applicazioni.

MSI Modern 15 B12M-089IT è un laptop potente e versatile, ideale per chi necessita di prestazioni elevate per uno quotidiano. Lo sconto è davvero mostruoso MENO 41%!

