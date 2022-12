Eccolo finalmente: su Amazon torna disponibile il miglior kit fotovoltaico

La crisi energetica costringe le famiglie a fare i conti con bollette sempre più care. Con l’arrivo dell’inverno, inoltre, la Commissione europea ha predisposto un piano per risparmiare elettricità. Con i prezzi alle stelle, cresce l’esigenza di avere energia a buon mercato, magari producendola in autonomia con pannelli solari che, anche se in alcuni casi non producono un’energia abbastanza potente da soddisfare il fabbisogno di una famiglia media, possono contribuire comunque a ridurne notevolmente i costi fin dall’inizio. Come questo kit che abbiamo trovato su Amazon e che grazie alla sua dotazione vi consente di sviluppare ben 2KW di energia elettrica.

Kit fotovoltaico 2KW: il prezzo è super ghiotto

Grazie ai suoi quattro pannelli da 120W ciascuno così l’impianto è in grado di produrre in un anno circa un quarto del consumo di energia elettrica di una famiglia media. Ciò significa che non coprirà tutti i costi e le esigenze del nucleo domestico, ma contribuirà a ridurli visto che comunque fornirà la sua parte di energia magari per tenere accesa la stufa o il microonde.

Il dispositivo, infatti, si alimenterà dal sistema fotovoltaico e non dalla linea elettrica normale, pertanto il suo utilizzo non vi costerà un centesimo in bolletta. Un kit fotovoltaico da balcone comprende di solito uno o più pannelli fotovoltaici, con una potenza media compresa tra 350 e 450 watt. La corrente continua verrà poi trasformata in alternata dall’inverter sinusoidale puro 1500W DC 24V AC 220V.

Il sistema ha le stesse dimensioni dei pannelli solari da 100 W sul mercato, ma converte il 20% in più di energia rispetto al modulo solare da 100 W. Inoltre sono pannelli plug and play, quindi hanno bisogno di installazione o di modifica dell’impianto. Che aspetti allora a fare tuo questo completissimo kit fai da te per produrre e accumulare energia elettrica? Oggi ti costa solo 789€ con le spese di spedizioni gratuite. Un ottimo prezzo considerando la mole di materiale proposto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.