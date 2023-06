Echo 4ª generazione, Amazon urla il prezzo e torna indietro ridotto del 17 per cento!

Echo 4ª generazione fa parte della linea dei dispositivi intelligenti per la casa presentato da Amazon. Questa nuova versione del famoso assistente vocale è dotata di una serie di nuove funzioni e miglioramenti rispetto ai precedenti modelli che ne fanno uno strumento essenziale per chiunque voglia avere un controllo completo della propria casa. Amazon ci fa un bel piacere scontandolo del 17%, col prezzo che precipita e si ferma a 99 euro. Acquistiamolo ora, sta andando letteralmente a ruba!

La casa intelligente

Una delle caratteristiche principali di questa versione di Echo è la sua capacità di essere utilizzata come sistema audio per lo streaming della musica. Echo 4ª generazione dispone di una serie di altoparlanti di alta qualità, che garantiscono un suono cristallino e dettagliato, rendendo l’ascolto di brani musicali un’esperienza unica. Inoltre, Echo 4ª generazione ha la capacità di regolare il volume in base alla dimensione della stanza in cui si trova, garantendo che l’audio venga riprodotto al livello giusto.

Un’altra importante novità di Echo 4ª generazione è la possibilità di utilizzare il dispositivo come hub per la casa intelligente. Grazie alla tecnologia Zigbee integrata nel dispositivo, gli utenti possono controllare i loro dispositivi intelligenti per la casa in modo più semplice e intuitivo. Di fatto, Echo 4ª generazione è in grado di connettersi facilmente a una vasta gamma di dispositivi intelligenti, compresi gli elettrodomestici, le lampade intelligenti e le serrature intelligenti.

Inoltre, Echo 4ª generazione è dotato di un microfono per sopprimere i rumori di fondo e garantire un’esperienza di ascolto di alta qualità. Infine, Echo 4ª generazione è semplice da installare e utilizzare. Gli utenti possono configurare il dispositivo attraverso l’app Alexa, che offre una gamma di strumenti e funzionalità per personalizzare l’esperienza di utilizzo del dispositivo.

Echo 4ª generazione è un dispositivo essenziale per chiunque voglia trarre il massimo vantaggio dalla domotica domestica e avere un controllo totale sulla propria casa. Lo sconto del 17% è quindi perfetto per acquistarlo risparmiando ben 20 euro!

