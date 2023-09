Echo (4ª generazione), hub per la casa intelligente in SUPER OFFERTA

Al giorno d’oggi un hub per la casa intelligente è un must have in tutte le nostre case, poiché ci aiuta a svolgere una serie di attività utilizzando semplicemente la voce. Proprio per questo motivo, ti segnalo l’incredibile offerta sull’Echo (4ª generazione), altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth al prezzo di 89,99€, -25% sul prezzo originale di 119,99€.

Echo (4ª generazione), altoparlante intelligente con audio premium

L’Echo di quarta generazione unisce un audio di altissima qualità, un hub per la smart home Zigbee integrato e un sensore di temperatura in un unico dispositivo. Gli altoparlanti ti offrono alti nitidi, medi dinamici e bassi profondissimi, per un suono ben definito che si adatta a qualsiasi ambiente della tua casa. Echo supporta anche l’audio HD Lossless (senza perdita di dati), disponibile nei servizi di musica streaming compatibili.

Puoi utilizzare la tua voce per chiedere di riprodurre un brano su Amazon Music, Apple Music, Spotify e molti altri. Inoltre, con Musica multistanza sarai in grado di ascoltare la musica, radio, podcast e molto altro in tutta la casa da più dispositivi Echo compatibili.

L’hub per smart Home integrato ti consente di configurare e gestire facilmente i dispositivi intelligenti compatibili con Zigbee e Matter. Inoltre, Alexa di aiuterà con tutte le tue attività quotidiane. Puoi farle impostare un timer, farle domande, farle aggiungere articoli alle tue liste, farle impostare un promemoria e molto altro. Potrai anche ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo e, addirittura, le informazioni sul traffico.

Oltre a ciò, potrai chiamare i dispositivi posizionati in un’altra stanza o fare un annuncio grazie alla funzione Drop In. Sarai in grado di far spere a tutti, ad esempio, che la cena è pronta. L’Echo (4ª generazione) è un ottimo hub per la casa intelligente che ti accompagnerà in ogni tua attività quotidiana. Acquistalo subito su Amazon al PREZZO SHOCK di 89,99€.

