Echo Auto 2, ultima CHANCE su Amazon per comprarlo a metà prezzo (34€)

Echo Auto (2ª gen) è la nuova versione del noto smart speaker di Amazon che porta Alexa a bordo delle auto (anche le più datate) per renderle smart e funzionali. Il device si connette alla nota assistente vocale dall’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dall’impianto stereo della tua auto tramite cavo AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. L’ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile per l’acquisto in Italia: su Amazon puoi farlo tuo al prezzo di 34€, ovverosia a metà prezzo, spedizioni incluse con Prime.

Echo Auto 2 è un concentrato di tecnologia e col 50% di sconto va preso ora

Si presenta con un nuovo design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto. Con questo dispositivo, puoi immergerti nell’ascolto di podcast, notizie aggiornate o dei libri più venduti di Audible senza dover toccare nulla. Il dispositivo è dotato di cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico.

Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa in macchina per ascoltare musica ed effettuare chiamate, ma anche fare di più. Oltre all’intrattenimento, ad esempio, Echo Auto ti consente di controllare i dispositivi per la casa intelligente compatibili direttamente dall’auto. Puoi chiedere ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci, controllare se la porta d’ingresso è chiusa e molto altro ancora, anche quando sei fuori casa.

Dulcis in fundo, Echo Auto 2 include diversi elementi di protezione e controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. In questo modo, puoi avere la tranquillità di disattivare l’ascolto quando lo desideri. Con il nuovo Echo Auto, insomma, puoi sperimentare un’esperienza di intrattenimento e controllo domestico comoda e sicura mentre sei in viaggio. Che aspetti a far to questo gioiellino? Vola su Amazon e fallo tuo al prezzo di 34€, spedizioni incluse con Prime.

