Echo Buds 2: cancellazione del rumore e Alexa insieme a un prezzo TOP

Gli Echo Buds di seconda generazione sono degli auricolari wireless progettati per offrire comfort e audio eccezionali. Insieme alla cancellazione attiva del rumore e al supporto nativo di Alexa, regalano inoltre un’ottima autonomia di 5 ore con una singola ricarica. Oggi li puoi acquistare su Amazon a 94,99 euro anziché 119,99 euro, grazie al 21% di sconto applicato dal marketplace più famoso al mondo. E se hai l’abbonamento a Prime, la spedizione è gratuita.

Echo Buds 2 in sconto del 21% su Amazon

Uno dei punti di forza dei nuovi Echo Buds è la cancellazione attiva del rumore, grazie alla quale è possibile ridurre in maniera sensibile i rumori di sottofondo per un comfort in chiamata eccezionale. Ottimi anche i driver, che regalano un audio bilancio e sempre nitido, per una fedele riproduzione di bassi e alti. Un ulteriore elemento che rende gli auricolari di Amazon superiori rispetto alla concorrenza è la batteria di lunga durata: ben 5 ore di ascolto con una sola ricarica, fino a 15 ore di ascolto con la custodia di ricarica e 2 ore di ascolto con una ricarica rapida di appena 15 minuti. L’altra grande chicca è rappresentata dal supporto ad Alexa: grazie all’integrazione di tre microfoni all’avanguardia puoi accedere all’assistente vocale di Amazon senza mani per ascoltare musica, podcast o gli audiolibri Audible.

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di auricolari smart, con cancellazione attiva del rumore e un audio dinamico di ottima qualità, gli Echo Buds di seconda generazione sono la scelta ideale. A maggior ragione oggi, grazie all’ultima offerta di Amazon che ti permette di risparmiare 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

