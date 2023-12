Echo Buds 2, con lo sconto STORICO del 56% non hai più scuse per non comprarle

Continuano le offerte di Pasqua su Amazon dove puoi trovare i favolosi Echo Buds con ricarica wireless a soli 52,99 euro invece di 119,99€. Proprio così, non è uno scherzo, lo sconto è di 40,00€ (33%). Questi incredibili e super top auricolari wireless, che offrono qualità audio premium per un suono nitido ed equilibrato, tecnologia di cancellazione attiva del rumore, funzionalità di ricarica wireless, microfoni avanzati per chiamate di qualità e controllo vocale con Alexa sono scontatissimi del 56%.

Amazon Echo Buds, super auricolari a prezzo WOW

Comodi e compatti, gli Echo Buds sono disponibili nelle colorazioni nero e bianco ghiaccio, e oltre che dalle piccole dimensioni, sono leggeri e resistenti al sudore, con una tenuta confortevole pensata per muoversi con te. Grazie all’integrazione Alexa, non è mai stato così semplice utilizzare l’assistente vocale ovunque, dentro e fuori casa, e durante tutto l’arco della giornata.

Attraverso il semplice controllo vocale è possibile riprodurre playlist e podcast, effettuare chiamate, ritrovare gli auricolari con l’apposita funzione e molto altro. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore li rende ideali per viaggiare o per trovare la tranquillità anche a casa: è, inoltre, possibile regolare l’ascolto in base ai suoni ambientali grazie alla modalità Ambiente.

Con il loro design d’avanguardia gli Echo Buds risultano leggeri e comodi, perfetti per essere indossati a lungo. Vai su Amazon, scegli il colore preferito tra Nero e Bianco ghiaccio, e fai tuo uno dei nuovi Echo Buds sono acquistabili al prezzo assurdo di 52 euro in questa versione con con ricarica wireless. Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.