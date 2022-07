Echo Dot 4ª gen. REGALATO a 18€ con codice sconto

Si, hai letto bene. Grazie ad un’offerta anticipata per il Prime Day 2022, acquisti Echo Dot di quarta generazione ad un prezzo imperdibile: Se aggiungi due Echo Dot al carrello e inserisci il codice sconto DOT4 paghi solo 37,98€ in totale, cioè 18,99€ ciascuno!

È possibile pagare uno dei migliori smart speaker del mercato ad un prezzo inferiore della generazione precedente? Si, grazie all’offerta che ti presentiamo oggi. Parliamo dell’ultima versione di Echo Dot, quella col supporto all’audio HD senza perdita di qualità.

Supporta Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Audible (a proposito, sapevi che è in super offerta gratis o a abbonamento scontato per 6 mesi?), ti permette di controllare con la voce la domotica, ti fa restare in contatto con gli amici, e ti permette di creare un sistema di filodiffusione domestica in un istante.

La promo è davvero unica: se acquisti due Echo Dot e usi il codice sconto DOT4 nella pagina del pagamento, ti verrà riconosciuto istantaneamente un super sconto. E paghi la coppia di Echo Dot solo 37,98€ invece di 119,98€! Ovvero risparmi 82€!!

Non aspettare oltre, e metti subito nel carrello due Echo Dot di quarta generazione a 37€ e spicci, e non dimenticare di usare il codice sconto DOT4.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.