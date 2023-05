Echo Dot 5 con orologio a un OTTIMO prezzo su Amazon

L’ultima generazione di Echo Dot, la quinta, è la migliore in assoluto sotto tanti punti di vista, su tutti l’audio. Le voci sono più nitide e il suono è più coinvolgente in ogni stanza. Migliora anche lo schermo LED, dove ora puoi guardare non soltanto l’ora ma anche le previsioni del tempo, i titoli dei tuoi brani preferiti, le sveglie e tanto altro ancora. Te ne parliamo oggi perché Amazon ha lanciato una super offerta sul modello con orologio, oggi in vendita a 49,99 euro anziché 74,99 euro, per un risparmio netto quindi di 25 euro.

Echo Dot 5 con orologio in sconto del 33% su Amazon

Echo Dot di quinta generazione ti consente inoltre di ascoltare la tua musica preferita e contenuti come audiolibri e podcast anche se hai un abbonamento a Deezer, Spotify, Apple Music e Amazon Music. Non solo però, perché è anche un ottimo strumento per rendere più smart la tua abitazione. Dallo smart speaker di Amazon puoi infatti controllare i dispositivi della smart home compatibili con la tua voce o ciascuna delle routine che puoi impostare comodamente via app.

E se hai un televisore con il sistema operativo Fire TV puoi spingerti ancora oltre: ti basterà infatti posizionare i tuoi Echo Dot in ogni tua stanza per ricreare un potente sistema home theater senza la necessità di alcun altro acquisto.

Aggiungi al carrello ora l’Echo Dot 5 per approfittare del 33% di sconto su Amazon e risparmiare così la bellezza di 25 euro sullo smart speaker dall’audio migliore di sempre. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa dunque che se sei abbonato a Prime puoi beneficiare non solo della spedizione gratuita ma anche della consegna ultra rapida.

