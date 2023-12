Echo Dot 5, il più venduto del brand precipita al MINIMO STORICO su Amazon

L’Echo Dot 5, definito come “il più potente di sempre” nella gamma di dispositivi smart di Amazon, è ora disponibile a un prezzo irresistibile su Amazon: il dispositivo lo trovi ora a 24€, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Echo Dot di quinta generazione in vendita su Amazon

Echo Dot 5 ha visto riprogettata l’intera architettura audio con un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. In questo modo puoi goderti la tua musica preferita, oppure audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa.

Come anticipato in apertura, Echo Dot è dotato di nuovi sensori che forniscono un’esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura. Il nuovo device incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

Ovviamente anche col nuovo Echo Dot 5 è possibile associare i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le sue funzionalità e quelle dei device smart di casa tua, così da poterli controllare con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati.

Grazie alla creazione di nuove routine, ad esempio, il ventilatore intelligente si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato oppure la luce può spegnersi in salotto dopo una certa ora specifica. Insomma, un gioiellino per la tua smart home che trovi ora su Amazon a 24€, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.