Echo Dot 5 REGALATO: porta Alexa a casa tua con 26 EURO al Prime Day

Nessuno avrebbe pensato di incontrare un’offerta così clamorosa su Amazon durante questi giorni di sconti. L’Echo Dot 5 è infatti è disponibile durante i Prime Day 2024 con il 48% di sconto. Nella sua colorazione antracite, il prodotto costa solo 26,99 € con due anni di garanzia e la spedizione entro il fine settimana.

Echo Dot 5, il dispositivo perfetto per avere una mano da Alexa in ogni frangente della giornata

Con un Echo Doto di quinta generazione gli utenti possono godersi un’esperienza audio migliorata con voci più nitide e bassi più profondi. L’esperienza dunque diventa a tutti gli effetti immersiva. Nessun problema anche per chi sceglie di ascoltare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molto altro. Il tutto ovviamente sfruttando la connettività wi-fi o Bluetooth.

Si possono sincronizzare più dispositivi compatibili tra loro ma ovviamente l’aspetto più importante è l’aiuto che fornisce Alexa. L’assistente vocale infatti è in grado di registrare Promemoria, avviare la musica, raccontare le notizie di giornata o dare delle delucidazioni sul meteo. Ormai si può chiedere davvero di tutto ad Alexa soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti.

È davvero straordinario il prezzo che oggi Amazon riserva a questo dispositivo, il quale cala del 48%. Il suo prezzo infatti consiste in una somma di soli 26,99 € durante questo Prime Day, l’ultimo di luglio. Correte quindi subito ad acquistare il prodotto che potete avere anche per 5,40 € al mese senza busta paga e pagando per 5 mesi. Sono due gli anni di garanzia e c’è la spedizione veloce disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.