Echo Dot 5, scontato e più intelligente: da oggi potrà utilizzare il protocollo Matter

Amazon annuncia che, a partire da oggi, i clienti in Italia e di tutto il mondo dei dispositivi intelligenti Echo e dei sistemi mesh eero potranno utilizzare Matter, il protocollo di interoperabilità per la Casa Intelligente, tramite Wi-Fi, per la gestione di lampadine, prese e interruttori, tramite configurazione Android. Tra questi device, ovviamente, non manca l’eccellente Echo Dot 5 che proprio in queste ore è scontato e costa solo 29€ (-50%): da oggi anche lui è ancora più intelligente ed efficiente.

Echo Dot di quinta generazione in vendita su Amazon

Questo compiuto da Amazon è il primo passo per rendere la Casa Intelligente più interoperabile e semplice. All’inizio del prossimo anno, si aggiungeranno il supporto Matter per iOS, Thread, altre tipologie di dispositivi e la restante parte di modelli Echo ed eero. Intanto c’è su Echo Dot 5, “il più potente di sempre” della gamma. L’architettura audio riprogettata presenta un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente.

Echo Dot 5 dal canto suo è dotato di nuovi sensori che forniscono un’esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura. Il nuovo device incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

Ovviamente anche col nuovo Echo Dot 5 è possibile associare i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le sue funzionalità e quelle dei device smart di casa tua, così da poterli controllare con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Tutti aspetti che miglioreranno tra l’altro con l’integrazione dello standard Matter. A proposito, Amazon, come membro fondatore del protocollo, sta supportando l’integrazione di Matter su oltre 100 milioni di dispositivi nel mondo, attraverso i 30 modelli di dispositivi Echo ed eero.

