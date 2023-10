Echo Dot 5 è in sconto SUPER con lampadina smart INCLUSA!

“Alexa, accendi la luce!” Se anche tu non vedi l’ora di poter pronunciare queste parole in casa, ecco l’offerta che fa al caso tuo. Grazie allo sconto del 40% su Amazon, solo per oggi, Echo Dot di quinta generazione è in promozione al prezzo di 28,99€! In confezione troverete inoltre una lampadina smart Tapo di TP-Link. Offerta da non perdere!

L’esperienza smart più completa che c’è!

Alexa è l’assistente vocale di Amazon. Funziona molto bene, è in grado di elaborare richieste abbastanza complesse e, in generale, è molto apprezzata dagli utenti. Quando si parla di smart home quindi è in primissima linea.

Echo Dot di quinta generazione è uno dei migliori device attualmente in commercio in grado di farti utilizzare Alexa a casa senza alcun tentennamento. Si tratta di un dispositivo di forma sferica, disponibile in tre diverse colorazioni, in grado di integrarsi con centinaia di servizi di terze parti.

Grazie alla sua grandissima versatilità, è in grado di riprodurre musica da moltissime piattaforme tra cui Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer. Si integra perfettamente in tutti quei contesti in cui avere una smart home è fondamentale: è in grado di riconoscere la tua voce e di offrirti una delle migliori esperienze di assistenza tramite la sola voce.

La promozione in corso non solo include il dispositivo Echo Dot di quinta generazione, ma ti permetterà di acquistare anche la lampadina smart multicolore Tapo TP-Link. Si tratta di una lampadina con Wi-Fi incluso in grado di integrarsi perfettamente con l’ecosistema Alexa. In questo modo potrai rendere smart una delle tue luci con attacco E27 e godere da subito dell’esperienza a casa. Si tratta di un’ottima opportunità da cogliere immediatamente!

Acquista subito Echo Dot di quinta generazione: oggi è in sconto su Amazon al 40%! Il prezzo? Solo 28,99€: riceverai anche una lampadina smart Wi-Fi di TP-Link! Cosa aspetti? Approfitta subito dell’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.