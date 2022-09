Echo Dot di 3ª generazione ad un prezzo FOLLE: 64% di sconto su Amazon

Integra i dispositivi intelligenti e gli altoparlanti nel tuo ecosistema Alexa con l’Echo Dot di terza generazione. È dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi e dell’assistenza di Amazon: Alexa. Questo ti consentirà di rendere quasi tutti i sistemi di altoparlanti cablati wireless “Intelligenti” e controllabili facilmente tramite attivazione vocale. Puoi anche utilizzare l’altoparlante integrato da 1,57″, che emette fino a 1,2 W, per lo streaming e la funzionalità Alexa a volumi più moderati. Acquistalo ora su Amazon a soli 17,99€ invece di 49,99€.

Con Alexa, Echo Dot fornisce l’accesso a funzioni basate su Internet come gli acquisti online, bollettini meteorologici , risultati sportivi e altro ancora. Alcune funzionalità basate su Alexa e sulla posizione avranno funzionalità limitate al di fuori dell’Italia. Si prega di consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le notizie, controllare il meteo, impostare sveglie, controllare i dispositivi smart home compatibili e altro ancora.

Riproduci in streaming brani da Amazon Music, Spotify, Pandora e altri tramite l’altoparlante integrato con audio completo o invialo tramite il jack da 1/8″ al tuo altoparlante o sistema audio compatibile preferito.

Chiama e invia messaggi a quasi tutti in vivavoce. Entra istantaneamente in altre stanze della tua casa o fai un annuncio in ogni stanza con un dispositivo Echo compatibile.

Alexa è aggiornabile e può avere abilità come monitoraggio del fitness, giochi e altro, aggiunte nel tempo.

Approfitta ora dello sconto incredibile del 64% e acquistalo su Amazon, e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

