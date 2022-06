Echo Dot e in casa hai Alexa: musica, informazioni e vita smart al 40%

Se non hai mai sperimentato le doti di Amazon Alexa un po’ di questo mondo tecnologico te lo sei perso. Per ovviare a questo problema ti faccio sapere che ti porti a casa Echo Dot al 40% se sei interessato.

Infatti su Amazon sono andati online degli sconti niente male e per testare l’assistente vocale più famoso al mondo, questo è un buon punto di partenza. 29,99€ in un solo click per rendere tuo il modello più ambito, piccolo ma completo di tutto.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Echo Dot: il meglio di Amazon Alexa in dimensioni minime

Non è il più piccolo della serie, ma Echo Dot lo metti un po’ dove vuoi in casa e lo utilizzi tutti i giorni con facilità. Una volta che ci prendi la mano non potrai più smettere di chiedere aiuto ad Amazon Alexa che con tutte le sue funzioni è in grado di diventare davvero la tua assistente personale.

Conta che ha una cassa integrata potente, personalmente la utilizzo per ascoltare musica senza problemi ma se vuoi qualità superiore puoi sempre collegarlo a un impianto secondario.

Con la voce chiedi ad Alexa di:

impostare timer o sveglie;

o sveglie; gestire i tuoi dispositivi collegati;

collegati; riprodurre musica, audiolibri, podcast;

cercare per te informazioni.

Ma queste sono solo alcune delle funzioni che hai a disposizione. Con le skill puoi ampliare le capacità dell’assistente in un secondo. Conta che puoi effettuare anche chiamate verso un altro Echo Dot, ti basta lanciare il comando ed il gioco è fatto.

Insomma, è un prodotto completo e ti fa testare tutto il meglio. Acquista subito Echo Dot su Amazon a circa metà prezzo, lo paghi 29,99€ oggi se completi l’acquisto al volo. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.