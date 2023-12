ECHO DOT: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Al giorno d’oggi disponiamo di numerosi assistenti vocali che assolvono alle più disparate funzioni della vita quotidiana. Pensiamo ad esempio a Google Assistant di Google, Siri di Apple (presente all’interno di tutti i suoi dispositivi), fino ad arrivare ad Alexa, l’assistente vocale proprietaria di Amazon. Tra i dispositivi supportati da Alexa troviamo tutta la linea Echo di Amazon che permette di ricreare una vera e propria casa demotica, controllabile semplicemente con l’ausilio dei comandi vocali. Alla luce di questo la stessa Amazon ha ben pensato di proporti Echo Dot (5° generazione, 2022) in offerta al sensazionale prezzo di soli 24 euro, con lo strabiliante sconto del 63% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dallo stesso retailer.

Echo Dot: il pieno controllo della tua casa

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il dispositivo smart per la casa si presenta rispettivamente nelle colorazioni Blu notte, Antracite e Bianco Ghiaccio, in modo da venire incontro perfettamente ai tuoi gusti personali, e per inserirsi senza problemi all’interno del tuo ambiente domestico.

Nonostante le dimensioni estremamente contenute di Echo Pop, questo dispositivo offre le più disparate funzioni che possono essere attivate dall’utente: partiamo prima di tutto dal suono ricco e profondo, che permette di diffondersi senza problemi all’interno della camera grazie al potente altoparlante. In questo caso Echo Pop si può sincronizzare perfettamente con i principali servizi di streaming musicale come Amazon Music Unlimited, Apple Music, Spotify e tanti altri ancora.

Echo Pop presenta anche un sensore di temperatura, che permette di rilevare in ogni momento la temperatura del tuo ambiente di casa, in modo tale da regolarne selettivamente l’eventuale riscaldamento con i termosifoni. Oltre a questo, il dispositivo è utilissimo per l’impostazione di timer o promemoria nel corso della giornata: puoi utilizzarlo ad esempio in cucina per impostare il timer di cottura per la pasta, o per la preparazione di tantissimi altri alimenti che necessitano di tempi di cottura maggiori.

In definitiva a poco più di appena 20 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori dispositivi per la tua casa demotica, con cui potrai gestire ogni tipologia di attività al meglio, dalle luci fino alla riproduzione musicale in streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente Echo Dot in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

