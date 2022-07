Echo Dot in sconto del 50% su Amazon, costa meno di 25 euro adesso

Per il controllo della casa intelligente, Echo Dot è sempre stata una delle scelta migliori sul mercato. Le vecchie versioni avevano due problemi principali: un design non convincente e degli altoparlanti poco potenti. Ma con Amazon Echo Dot di 3a generazione, Amazon risolve entrambi i problemi, offrendo un altoparlante intelligente migliorato, ideale per il controllo domestico e per ascoltare musica leggera o radio.

Grazie all’offerta pazzesca di Amazon potrai acquistarlo a soli 24,99€ invece di 49,99€.

Costruito e ricoperto da un materiale più robusto, il design sembra ricordare nell’aspetto il Google Home Mini. È un enorme miglioramento rispetto all’originale, è disponibile nei colori antracite, grigio e arenaria.

Presenti inoltre i pulsanti del volume, un pulsante di disattivazione del microfono per interrompere l’ascolto di Alexa e un pulsante di attivazione. Sebbene i controlli fisici siano utili, la maggior parte delle volte non ne avrai bisogno. Amazon ha cambiato l’adattatore di alimentazione per l’Echo Dot: ora non è più alimentato tramite USB. Questo perché il nuovo modello ha bisogno di un po’ più di potenza. Lo svantaggio è che non puoi alimentare l’altoparlante tramite una pratica porta USB sul retro della TV o del set-top box.

Sul retro è presente un’uscita audio da 3,5 mm, quindi potrai collegarlo ad uno stereo per un suono più potente (oppure puoi utilizzare il Bluetooth). Poiché Alexa funziona tramite cloud, l’Echo Dot di terza generazione ha la stessa gamma di funzionalità degli altri altoparlanti intelligenti alimentati da Amazon. Ha molte funzioni intelligenti oltre il controllo dei dispositivi: può darti le previsioni del tempo, o leggerti i punteggi IMDB per programmi TV e film. Puoi ottenere dettagli sugli appuntamenti imminenti o fargli fare calcoli basilari.

Ulteriori funzionalità vengono aggiunte tramite Amazon Alexa Skills, grazie al numero sempre crescente di app. Il controllo domestico intelligente è dove Alexa brilla davvero, con la vasta gamma di prodotti supportati, che vanno dal robot aspirapolvere Dyson 360 Eye alle lampadine Philips Hue e oltre. È possibile creare anche delle routine per controllare più dispositivi insieme.

Per il controllo della casa intelligente, Echo Dot ha molto senso, in quanto è abbastanza economico e abbastanza discreto da poter essere posizionato quasi ovunque nella tua casa. Amazon ora utilizza quattro microfoni a campo lontano rispetto ai sette della generazione precedente (uno per ogni controllo fisico).

Approfitta ora dello sconto del 50% e acquista questo prodotto su Amazon risparmiando circa 25 euro sul prezzo finale d’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.