Amazon vuole rovinarsi: Echo DOT + Lampadina intelligente a soli 28 euro!

“Oggi voglio rovinarmi!” era lo slogan utilizzato dagli imbonitori nei mercati rionali per spingere il pubblico a prestargli attenzione e vendere la propria mercanzia. Amazon non ha certo bisogno di questi mezzucci, sebbene l’offerta che presentiamo oggi in effetti rievoca anche quei venditori ambulanti che aggiungevano a un prodotto anche un altro. Con soli 28 euro, quindi un risparmio del 49%, porti a casa Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Antracite + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente!

Echo Dot + TP-Link Tapo Lampadina WiFi: l’offerta imperdibile

Questa promozione è anche l’emblema della smart home in ascesa. Questo bundle è formato infatti da 1 di Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), e 1 di TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27): tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente! L’Echo Dot è più bombato dei suoi predecessori ed è bello da vedersi. Otterrai voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Avrai tante cose da fare per il tuo tempo libero: ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa.

Puoi chiedere ad Alexa le previsioni del tempo e impostare dei timer per ricordarti di appuntamenti, spegnere il forno o accenderlo, fare quella chiamata importante. Puoi impostare una sveglia con la tua musica preferita, così che risvegliarsi non sarà più un incubo. Controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Abbinato a esso otterrai anche una lampadina intelligente la cui accensione potrai programmare in base alle tue esigenze e ai tuoi orari e potrai gestirla proprio tramite Echo Dot!

Insomma, così aspetti! Comincia a realizzare la tua smart home o arricchiscila di nuovi strumenti grazie a questa offerta!

