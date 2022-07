Echo Dot scende al suo MINIMO STORICO: non perdertelo

Dare il benvenuto ad Amazon Alexa in casa non è mai stato così semplice: finalmente anche tu puoi accedere all’assistente più famoso del globo con un solo acquisto. Echo Dot di terza generazione, infatti, è in super promozione in queste ore e tu non puoi perdertelo.

Con un ribasso molto alto, il prezzo finale scende ad appena 19,99€. Non aspettare un secondo in più e collegati ora sulla pagina per farlo tuo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Echo Dot di 3a generazione: un dispositivo fantastico

Tra i più piccoli nella serie di Amazon, Echo Dot è un dispositivo che ti torna utile e una volta che inizi ad utilizzarlo, non potrai più farne a meno. In modo particolare lo metti in una stanza a tua scelta ed Alexa inizia a diventare la tua aiutante preferita.

Con la cassa integrata hai tutta la potenza di cui hai bisogno, ma se vuoi un audio migliore vai tranquillo: puoi collegare un impianto esterno.

Puoi usarlo per chiedere informazioni, ascoltare musica, audiolibri, ricevere aggiornamenti su un determinato argomento, gestire i tuoi dispositivi collegati e non solo. Grazie alle skills personalizzi le funzioni e accedi a un mondo di possibilità veramente ampio.

Non ci scordiamo che imposti anche timer e sveglie, comodissime e impossibili da ignorare!

Echo Dot di terza generazione è uno di quei prodottini da avere senza se e senza ma in casa.

