Echo, Fire TV, Kindle: Amazon svende tutti i prodotti del suo brand, prezzi incredibili

Su Amazon sono disponibili promozioni e offerte per diversi prodotti del suo ampio ecosistema. Si tratta di una selezione di alcuni dei dispositivi più venduti del brand Amazon e amati dal pubblico, che potrebbero rivelarsi un’ottima opportunità per un regalo particolarmente gradito a papà. Eccovi qualche idea.

Tutti i migliori prodotti Amazon in offerta

Che ami la lettura o le serie televisive, il comfort di un sistema smart casalingo o semplicemente gli piace la tecnologia in generale, Amazon Device è pronta a soddisfare qualsiasi desiderio con un’ampia scelta di prodotti per ogni gusto e tasca. Noi, in tal senso, ne abbiamo selezionati una manciata per fornirvi qualche spunto, ma molti altri potrete trovarli eventualmente seguendo questo link che vi condurrà alla pagina ufficiale dei dispositivi Amazon.

Il nuovo Kindle

Il nuovo Kindle è il modello più leggero e compatto disponibile, si può portare in tasca per leggere comodamente con una sola mano e più a lungo. La maggiore durata della batteria del dispositivo, ora fino a sei settimane, massimizza il tempo da dedicare alla lettura e la porta USB-C rende la ricarica più semplice che mai. Il dispositivo offre 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, sufficiente per contenere migliaia di titoli in modo da avere un’intera libreria sempre con sé. L’ideale, insomma, per il papà che ha bisogno di una pausa dalla frenesia di messaggi e e-mail di lavoro. Costa 89€.

Echo Dot con orologio

Per il papà che vuol sempre sapere tutto e avere ogni informazione a portata di… orecchio, e che concepisce la casa come una “smart home” piena di comfort ed efficienza tecnologica, Echo Dot 5 è il compagno ideale. Caratterizzato tra le altre cose da un riprogettato sistema audio che ne migliora pesantemente il suono rispetto alla serie precedente e dalla presenza di sensori di temperatura integrati, il dispositivo in effetti presenta delle nuove integrazioni hardware e software che ne elevano prestazioni e qualità. Caratteristiche che potrai sperimentare tu stesso se ne acquisterai uno (o più) approfittando dello sconto attuale: il dispositivo lo trovi ora su Amazon a 49€, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Fire TV Stick 4K Max

Per i papà amanti delle di cinema e serie TV, da gustarsi in famiglia, ecco il Fire TV Stick 4K Max: con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Se sei un appassionato non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con telecomando vocale Alexa a soli 42€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo

Echo Show 8 (seconda generazione)

Per il papà “fuori sede”, in viaggio di lavoro o fuori casa per un impegno improvviso, Echo Show 8 è perfetto perché annulla le distanze e permette di restare “vicini”. L’eccezionale smart speaker di seconda generazione, nei colori Antracite o Grigio chiaro, col suo grande schermo HD da 8”, l’audio stereo e Alexa, può anche aiutarti a gestire in un colpo d’occhio i tuoi impegni quotidiani. Oggi, tutto questo ben di Dio per un appassionato di tecnologia e smart home, può essere tuo a soli 109€, praticamente il 15% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon Fire TV Cube



Il alternativa, sul genere, potrebbe interessarvi l’Amazon Fire TV Cube. Design elegante e minimalista, bello da mostrare accanto alla TV, è anche e soprattutto ideale per lo streaming in 4K Ultra HD. E’ il più potente lettore multimediale della serie Fire TV, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida, senza intoppi e a mani libere. Dimenticati il telecomando e trova i tuoi contenuti preferiti usando solo la tua voce grazie al controllo vocale tramite Alexa. Costo attuale: 129€.

Ring Video Doorbell

Passando a tutt’altro prodotto, c’è il nuovo Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, Blink Video Doorbell permette di vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, grazie a funzioni come audio bidirezionale, video HD giorno e notte, notifiche del campanello e di movimento nell’app, integrazione Alexa, e batteria di lunga durata e può essere installato con o senza cavi. Prezzo: 45€.

