Echo Pop + Meross Smart Plug REGALATE su Amazon: la combo a soli 24€

L’Echo Pop è un altoparlante intelligente che unisce la praticità della connessione wireless con la potenza del suono e le funzionalità di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Meross è invece una presa intelligente che consente di configurare e visualizzare i mobili e gli elettrodomestici in modo intelligente e pratico. Dotato di tecnologia Bluetooth, su Amazon li trovi disponibili in coppia a 24€ incluse le spese di spedizione via Prime col clamoroso sconto del 68%. Spedizioni gratis via Prime.

Echo Pop + Meross Smart Plug, coppia d’oro smart

Puoi connettere facilmente il tuo dispositivo mobile all’Echo Pop e riprodurre la tua musica preferita in modalità wireless. La qualità del suono è eccezionale, con un suono potente e bilanciato che ti permette di goderti ogni dettaglio delle tue tracce preferite. Ma l’Echo Pop offre molto di più rispetto a un semplice altoparlante Bluetooth. Grazie all’integrazione di Alexa, hai accesso a un’ampia gamma di funzionalità vocali.

Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre la tua playlist preferita, controllare la tua casa intelligente, ottenere informazioni in tempo reale, fare domande, impostare promemoria e molto altro ancora, tutto semplicemente con il potere della tua voce. La facilità d’uso è un altro punto di forza dell’Echo Pop. Basta premere un pulsante per attivare il riconoscimento vocale di Alexa, e sei pronto per comandare e interagire con il tuo altoparlante.

Inoltre, l’Echo Pop è dotato di controlli intuitivi sul dispositivo stesso, che ti consentono di regolare il volume, mettere in pausa la musica o passare alla traccia successiva direttamente dall’altoparlante. Il design elegante e la finitura in lavanda rendono l’Echo Pop un oggetto decorativo che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla tua casa al tuo ufficio. Puoi posizionarlo su un tavolo, una mensola o anche portarlo con te durante i tuoi viaggi. Su Amazon la combo la trovi disponibile a 24€ clamoroso sconto del 68%, incluse le spese di spedizione via Prime.

