Echo Pop scontatissimo al -65%: oggi lo porti a casa spendendo meno di 20€

Ancora per pochissimi giorni hai la possibilità di approfittare di una promozione unica sull'altoparlante smart più venduto in assoluto! Si tratta ovviamente dell'Echo Pop



Echo Pop: funzionalità e modalità di utilizzo

L'Echo Pop è l'altoparlante intelligente più desiderato in assoluto

Il dispositivo è super compatto ma offre un suono nitido e potente adatto non solo per le stanze da letto, ma per qualsiasi ambiente domestico, anche perché si contraddistingue per un design moderno ed elegante.

Questo modello può collegarsi in un attimo al tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza. In più è compatibile con Alexa quindi, sfruttando dei semplici comandi vocali, ti permette di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora.

Sempre attraverso Alexa puoi ottimizzare la tuo routine quotidiana usando la tua voce per effettuare una lunga serie di operazioni, come impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e così via.

Anche la sicurezza è sempre garantita: c’è da ricordare, infatti, che questo altoparlante dispone di diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Oggi l'Echo Pop è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 65%.

