Echo, Ring e Fire TV tutti i dispositivi Amazon in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera

Se sei alla ricerca di dispositivi intelligenti per rendere la tua casa più connessa e controllabile, allora dai un’occhiata alla lista che abbiamo preparato per te e non perdere l’occasione di scoprire le promozioni su Echo, Fire TV e Ring di queste popolari linee di prodotti.

Fire TV, tutto lo streaming che desideri

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV.

Nella confezione ci trovi tutto quello che ti serve, ed è semplicissimo da usare, basta che lo colleghi alla TV e in un attimo accedi rapidamente alle tue app preferite, ai programmi in diretta e alle sezioni che usi più di frequente dal menu principale.

Con prodotti come il Fire TV Stick, in offerta su Amazon scontato del 34% a soli 30€, grazie alle quali l’età del televisore non costituisce più un ostacolo all’accesso alle librerie multimediali e ai portali di streaming, e chi non ha una smart TV ma vuole comunque godersi film e serie preferite non deve sostituire il vecchio apparecchio.

I dispositivi Fire TV danno accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. È arrivato quindi il momento di godersi i contenuti preferiti su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. É anche possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre.

I best of della serie Echo

Echo Dot 5 è dotato di nuovi sensori che forniscono un’esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura.

In alternativa al precedente, c’è questo Echo Dot 5 con orologio, definito “il più potente di sempre” della gamma. Echo Dot ha visto riprogettata l’intera architettura audio con un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) è ciò che fa per te per mantenere il contatto con amici e familiari, poi, non è mai stato così semplice. Grazie alle chiamate video di alta qualità, puoi vedere e parlare con le persone che ami come se fossero accanto a te. Puoi perfino ascoltare la tua musica preferita, guarda video o goditi i tuoi podcast preferiti. Con Echo Show 5, il divertimento è sempre a portata di voce.

La versione 2021 del famoso dispositivo Amazon che integra Alexa per offrire agli utenti un’esperienza più personalizzata e intuitiva è finalmente disponibile alla vendita diretta. L’Echo Show 8 di nuova generazione è infatti in pronta consegna al prezzo di 89€ con i servizi Prime e dunque anche le spedizioni gratuite.

Con Echo Pop puoi fare quello che vuoi: puoi chiedere ad Alexa di riprodurre la tua playlist preferita, controllare la tua casa intelligente, ottenere informazioni in tempo reale, fare domande, impostare promemoria e molto altro ancora, tutto semplicemente con il potere della tua voce.

Echo Auto (2ª gen) è la nuova versione del noto smart speaker di Amazon che porta Alexa a bordo delle auto (anche le più datate) per renderle smart e funzionali. Il dispositivo è dotato di cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico.

I migliori prodotti Ring in offerta

Infine se sei interessato alla sicurezza della tua famiglia e della tua casa, dai un occhio a queste camere di sorveglianza smart. Queste videocamere sono state progettate per offrire una sorveglianza affidabile e accessibile per la tua casa. Che tu voglia tenere d’occhio chiunque si avvicini alla tua porta d’ingresso o monitorare l’intera proprietà, c’è una videocamera Ring adatta alle tue esigenze:

Il Ring Intercom di Amazon abbinato all’Echo Pop, è un sistema intelligente che ti consente di trasformare il tuo citofono tradizionale in un dispositivo smart. Una delle caratteristiche più interessanti è la gestione degli accessi. Puoi configurare notifiche personalizzate per essere avvisato quando qualcuno suona il citofono.

Ring Intercom è lo strumento ideale per controllare sempre quando qualcuno suona il citofono o un utente autorizzato entra nell’edificio, anche quando si è assenti. Gli avvisi in tempo reale ricevuti sugli smartphone quando qualcuno suona il citofono consentono ai clienti di parlare con i visitatori tramite l‘app Ring, di aprire le porte da remoto e di accedere all’edificio ovunque si trovino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.