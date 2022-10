Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa: Echo Show 10 offerta incredibile

Echo Show 10 è lo smart display di terza generazione di Amazon, con schermo da 10,1″, hub domotico Zigbee e assistente vocale Alexa. Con questo nuovo dispositivo puoi spostarti finalmente nella stanza durante una videochiamata o mentre stai cucinando: il brillante schermo HD ruoterà automaticamente per seguirti. In questo modo, non perderai mai d’occhio ciò che stai guardando e i tuoi interlocutori. Ebbene, questo vero e proprio gioiellino oggi è in super offerta su Amazon, dove puoi prenderlo scontato del 28% a soli 179€ tutto incluso, anche le spedizioni gratis via Prime.

Echo Show 10 quasi al minimo: offerta incredibile

Con Echo Show 10, grazie alla tecnologia di inquadratura automatica, la telecamera da 13 MP si muove e regola lo zoom per mantenere te e il tuo interlocutore sempre in primo piano e al centro dell’immagine. Puoi videochiamare chiunque abbia l’App Alexa, un Echo Show o Skype. A proposito, con l’immancabile Alexa non solo puoi aggiungere articoli alla Lista della spesa, ricordarti appuntamenti in calendario e via discorrendo, ma anche controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, come telecamere di sicurezza, luci, termostati e altri. Basta chiederle di mostrarti la telecamera della porta d’ingresso o di aumentare la luminosità delle luci della cucina.

Configura e controlla i dispositivi per Casa Intelligente Zigbee compatibili senza bisogno di un hub separato. Basta dire “Alexa, trova i miei dispositivi” ed Echo Show rileverà e configurerà i dispositivi compatibili per permetterti di controllarli con la voce o dallo schermo. Accedi alla telecamera integrata in maniera sicura e controlla cosa succede nella stanza: tranquillità in qualsiasi momento.

Gli altoparlanti offrono un audio direzionale di ottima qualità che si adatta all’ambiente in cui ti trovi. Leggi il testo di una canzone, scopri la copertina di un album e ottieni consigli sulla musica da ascoltare da Amazon Music, oppure goditi contenuti in streaming da Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi. Lo schermo in HD darà vita alle scene dei tuoi contenuti preferiti da Prime Video e Netflix, ma ti permette anche di non perderti le ultime notizie e gli eventi sportivi. Che aspetti? Approfitta del mega sconto Amazon (70,00€, –28%) e fallo tuo a soli 179€ tutto incluso, anche le spedizioni gratis via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.