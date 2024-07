Echo Show 10: casa SEMPRE PIU' SMART con una SPESA MINIMA

Il dispositivo più innovativo in assoluto per rendere la tua casa ancora più smart oggi è in promozione esclusiva su Amazon! Si tratta dell’Echo Show 10 (3ª generazione), al momento disponibile a soli 224 euro con uno sconto del 17%.

Echo Show 10 (3ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 10 (3ª generazione) è un dispositivo smart di ultimissa generazione che ti cambierà lettralmente la vita.

È dotato di uno schermo HD da 10,1″ che si muove automaticamente: in questo modo avrai sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti da qualsiasi angolazione. In più, gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità così da poter ascoltare musica, podcast o informazioni in tutta casa.

Tra l’altro questo modello vanta una telecamera da 13 MP che, grazie al movimento e alla tecnologia di inquadratura automatica, permette di effettuare videochiamate o di scattare foto sempre impeccabili e super realistiche.

Il fiore all’occhiello di questo gioiellino è sicuramente la compatibilità con Alexa: con dei semplici comandi vocali potrai riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi.

Tra l’altro potrai sfruttare anche la telecamera integrata e tenere sotto controllo casa tua in qualsiasi momento utilizzando semplicemente l’App Alexa o altri Echo Show.

