Echo Show 10 di ULTIMA GENERAZIONE a -80€: è una follia IRRINUNCIABILE di Amazon

Questa volta Amazon ha deciso di farla grossa. Solo per queste ultime ore delle Offerte di Primavera, sul portale di e-commerce n. 1 al mondo puoi trovare l’Echo Show 10 di terza generazione in vendita ad un prezzo imperdibile. Puoi riceverlo comodamente a casa già domani pagando 189,99 euro, con uno sconto totale pari al 30% rispetto ai 269,99 euro consigliati. In totale, andrai a pagarlo 80 euro in meno. Goditi lo schermo intelligente in HD col massimo dei vantaggi che Alexa ha da proporre. Ne devi approfittare subito, la domotica in casa tua ringrazierà!

Echo Show 10: con Alexa e lo schermo HD, la domotica fa uno step in avanti

È il miglior dispositivo per la domotica lanciato da Amazon che trovi oggi sul mercato, con alcune caratteristiche tecniche che ti lasciano senza parole. Progettato per muoversi insieme a te, questo Echo Show 10 di terza generazione ha uno schermo HD da 10,1″ che si sposta in automatico per darti modo di avere sempre a portata di mano videochiamate, ricette e contenuti multimediali. Con gli altoparlanti studiati per fornire un audio spaziale unico nel suo genere.

Finalmente puoi dar vita alla tua casa smart come l’hai sempre sognata, grazie ad Alexa che ti permetterà di controllare elettrodomestici, accessori e tanto altro solo con l’ausilio della tua voce. E c’è anche modo di creare di cicli abitudinari, sfruttando la comoda app per smartphone. Occhio anche alla sicurezza, con la telecamera integrata che potrà venire usata come sistema di videosorveglianza da remoto, sempre tramite applicazione su mobile.

E poi le innumerevoli app, che ti forniscono il massimo dell’intrattenimento! Tra Prime Video, Netflix, Amazon Music, Spotify e chi più ne ha più ne metta, avrai solo l’imbarazzo della scelta. Infine Amazon Photos, così che il tuo Echo Show 10 in standby possa fungere da cornice con esaltazione automatica dei colori.

Si tratta del dispositivo che hai sempre sognato, non farti scappare lo sconto del 30% e acquista subito questo Echo Show 10. Prima che sia troppo tardi!

