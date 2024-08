Echo Show 15 con ALEXA E FIRE TV oggi in OFFERTA SCHOCK su Amazon

È il momento giusto di rendere ancora più smart casa con uno degli ultimi assistenti vocali lanciati da Amazon! Parliamo dell’Echo Show 15, oggi disponibile a soli 219 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irresistibile!

Eco Show 15: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 15 è un gadget di ultimissima generazione che renderà ancora più smart casa tua grazie a funzionalità all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di uno schermo intelligente da 15,6’’ in qualità Full HD (1080p) e Fire TV in grado di ottimizzare l’organizzazione della casa e l’intrattenimento di tutta la famiglia. Tra l’altro, grazie alla Fire TV integrata, potrai riprodurre in streaming centinaia di migliaia di film ed episodi di serie TV e guardare i tuoi contenuti preferiti con Netflix, Prime Video, Disney+, NOW e altri ancora.

Nella promozione è incluso il telecomando vocale Alexa per Fire TV: questo dispositivo ti permette di navigare e controllare i contenuti di Fire TV da qualsiasi parte della stanza, oltre ad accedere rapidamente alle app di streaming più conosciute con i pulsanti preimpostati.

Tra l’altro, attraverso questo gioiellino, avrai una gestione ottimale della tua giornata: ad esempio, puoi utilizzare i widget personalizzabili, come calendari, note e liste di cose da fare, per organizzarti al meglio, oppure chiedere ad Alexa suggerimenti su cosa cucinare o su quali locali visitare.

