Echo Show 15: ecco il prezzo BOMBA proposto da Amazon

Nel corso degli ultimi anni gli assistenti vocali sono entrati a gamba tesa all’interno delle nostre vite quotidiane, diventando davvero utili e fondamentali all’interno del nostro ambiente domestico. Pensiamo ad esempio a Siri di Apple, Alexa di Amazon o a Google Assistant, presenti sui loro relativi dispositivi disseminati per casa, che sono ormai parte integrante del nostro salotto. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti Echo Show 15 in bundle col telecomando, in offerta all’incredibile prezzo di soli 229 euro, con uno sconto eccezionale pari a 70 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Echo Show: intrattenimento a portata di mano

Si tratta di un vero e proprio schermo intelligente, grazie al quale potrai tener sotto controllo ogni tuo impegno, così come gli impegni di tutta la tua famiglia. Un aspetto molto interessante di Echo Show 15 consiste nella possibilità di poggiarlo su una base di supporto o, in alternativa, montarlo a parete.

All’interno della schermata iniziale puoi includere qualsiasi widget che desideri, in base alle informazioni che vuoi avere a colpo d’occhio. È proprio grazie allo schermo in alta risoluzione da ben 15.6 pollici di diagonale che puoi godere senza problemi di tutte le tue serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming attualmente esistenti sul mercato come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, NowTV, YouTube e tante altre ancora.

In bundle con Echo Show 15 trovate anche lo splendido telecomando vocale Alexa di 3° generazione, che rappresenta ad oggi il miglior modo per navigare tra le centinaia di app disponibili sulla schermata principale. Hai perfino la possibilità di organizzare delle liste di cose da fare o eventuali promemoria, chiedendo perfino ad Alexa di aggiungerli alle tue liste preesistenti.

In definitiva, a poco meno di 230 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo davvero perfetto per il tuo ambiente domestico, sia per te che per i tuoi famigliari, godendo al massimo dei tuoi contenuti multimediali e riuscendo ad assistere a tutte le piattaforme di streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo Echo Show 15 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità potrebbero terminare da un momento all’altro.

