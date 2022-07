Echo Show 15 FINALMENTE IN OFFERTA: scontaccio del 20% su Amazon

Finalmente anche il potente Echo Show 15, il nuovo smart speaker di Amazon con display da 15,6’’ e Alexa integrata, progettato per diventare il cuore digitale delle case connesse degli italiani, è in offerta. Montabile a parete o posizionabile su un ripiano, il dispositivo è acquistabile adesso su Amazon a 199 euro, con uno sconto del 20%. Il tutto, come sempre, con le spedizioni veloci, sicure e gratuite garantite da Prime.

Echo Show 15, il cuore digitale della casa

Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge e del motore di inferenza di apprendimento automatico (ML) con un’architettura quad-core scalabile. L’architettura AZ2 è progettata su misura da Amazon per potenziare gli algoritmi di computer vision (CV), che una volta richiedevano la potenza del cloud di essere elaborati interamente sul dispositivo. Ciò significa che Echo Show 15 è in grado di riconoscere una persona che ha precedentemente attivato visual ID elaborandone l’immagine direttamente sul dispositivo.

Grazie al display immersivo e al supporto per lo streaming video 1080p, Echo Show 15 può anche diventare la TV della cucina. Basta chiedere ad Alexa di guardare film e serie televisive da Prime Video o Netflix, vedere le ultime notizie, chiedere ad Alexa di riprodurre musica o leggere un libro con Audible. E con la nuova funzionalità visual ID attivabile dall’utente, Alexa è in grado di riconoscere i clienti e di personalizzare di conseguenza le informazioni sullo schermo di Echo Show 15, oltre a consente di gestire facilmente i dispositivi per la Casa Intelligente. L’intrattenimento è un altro dei punti forti di questo device, grazie al display immersivo e al supporto per lo streaming video 1080p.

Echo Show 15 può anche integrarsi perfettamente nell’ambiente grazie alla funzionalità Cornice Foto, che trasforma il display in una cornice a tutto schermo, mostrando le foto più belle degli album da Amazon Photos, o immagini e disegni precaricati a tema artistico, naturalistico o di viaggio. I clienti possono anche ricevere suggerimenti per le loro ricette quotidiane, attraverso le Skill degli sviluppatori ad esempio. Non esitare troppo e vai adesso su Amazon dove puoi averlo a 199 euro, con uno sconto del 20%. Il tutto, come sempre, con le spedizioni veloci, sicure e gratuite garantite da Prime.

