Echo Show 5: con il Prime Day il GIOIELLINO AMAZON è in PROMO SPECIALE

Rendi casa sempre più smart con uno dei dispositivi intelligenti più innovativi sul mercato! Parliamo dell’Echo Show 5 (3ª generazione), oggi disponibile su Amazon in super offerta Prime Day a soli 59 euro con un mega sconto del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ricorda che le offerte sono valide fino a domani e riservate solo ai clienti Prime, quindi approfittane il prima possibile!

Echo Show 5 (3ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 5 (3ª generazione) è un gadget super innovativo che permette di rendere casa davvero più intelligente che mai, semplificandoti la vita.

Il dispositivo si contraddistingue per uno schermo da 5,5″, che consente di controllare a colpo d’occhio il meteo e le ultime notizie, fare videochiamate, visualizzare le videocamere compatibili, ascoltare musica e programmi in streaming, e tanto altro ancora.

Le prestazioni audio non sono da meno, tanto che garantisce bassi ancora più profondi e voci più nitide. Potrai ascoltare come mai prima d’ora la tua musica o i tuoi podcast preferiti, guardare le serie TV o i film che ami su servizi streaming come Amazon Music, Spotify e Prime Video.

Inoltre questo gadget dispone di una telecamera da 2 MP attraverso la quale puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi compatibili in casa.

Per finire, la protezione e il controllo della privacy e sempre assicurato soprattutto grazie ad un apposito pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato.

Echo Show 5 (3ª generazione)

