Echo Show 5 di 2a generazione in sconto del 44% su Amazon, mai visto un prezzo così

L’Echo Show 5 è piccolo di statura, ma racchiude tantissime funzionalità che superano di gran lunga la concorrenza. Poiché si tratta di un altoparlante intelligente, son disponibili i controlli vocali. Usa l’app Alexa per effettuare chiamate in vivavoce o chat video grazie alla fotocamera da 2 MP. Acquistalo ora su Amazon a soli 44,99€ invece di 84,99€.

Mentre cucini, puoi riprodurre in streaming ricette o guardare Prime Video, sapere l’ora o navigare con Firefox e Amazon Silk. La sua sveglia intelligente può essere un prezioso compagno per le mattine, molto meglio del Lenovo Smart Clock. Con l’integrazione di Alexa, può anche accoppiarsi con altri dispositivi supportati da Alexa come Nest Learning Thermostat o altri dispositivi Echo come Spot. Puoi persino utilizzare le sue funzionalità drop-in per chiamate rapide, abilitate tramite le tue funzionalità di privacy.

Echo Show 5 ha un design elegante e moderno. Con il suo display intelligente da 5,5 pollici, è abbastanza grande da poter essere utilizzato come dispositivo di streaming temporaneo o come altoparlante. Se chiedi gentilmente “Alexa play”, il dispositivo metterà della musica in base alle tue preferenze.

Quattro pulsanti lungo la parte superiore controllano il volume, l’audio e l’otturatore della fotocamera. L’otturatore è speciale perché il suo utilizzo disabiliterà la fotocamera; un bottone utile da avere se lo metti in camera da letto. Il cavo di alimentazione, il microUSB e l’uscita audio sono nella parte posteriore. Se desideri abbinarlo a un sistema di programmazione automatizzato, utilizza lo Smart Plugs Outlet di Gosund.

È chiaro che Amazon vuole davvero portare l’Echo Show 5 nelle case considerando il suo prezzo. Acquistalo ora approfittando dello sconto del 44% su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Considerando le prestazioni di Echo Show 5 e tutte le funzionalità contenute nel suo piccolo alloggiamento compatto, soprattutto rispetto a Google Nest Hub, è un prodotto da non perdere. Per non parlare dell’integrazione di Amazon Alexa che rende la connessione di altri dispositivi intelligenti un gioco da ragazzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.