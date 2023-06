Echo Show 5+Lampadina WiFi Tapo a LED: il kit base per la casa intelligente costa una MISERIA

L’Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) in colore antracite, insieme alla lampadina TP-Link Tapo WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), costituiscono un kit di base per una casa intelligente compatibile con Alexa. Questa combinazione di dispositivi offre una serie di funzionalità per controllare la vostra casa e accedere alle informazioni in modo conveniente. Oggi puoi fare tuo questo kit direttamente su Amazon a soli 54€, ovverosia con lo sconto del 45% e le spese gratuite via Prime.

Echo Show 5 + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED

L’Echo Show 5 è uno smart display compatto con uno schermo da 5,5 pollici. Questo dispositivo offre molteplici funzioni, tra cui la visualizzazione delle previsioni del tempo, l’ascolto di musica in streaming, la riproduzione di contenuti video e la gestione di compiti quotidiani come la creazione di promemoria e la gestione delle liste della spesa.

Grazie all’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, è possibile controllare i dispositivi compatibili nella vostra casa, richiedere informazioni, controllare lo stato del traffico e molto altro ancora, semplicemente utilizzando la voce.

La lampadina TP-Link Tapo WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27) è una lampadina intelligente che può essere controllata tramite Wi-Fi utilizzando l’app Tapo sul vostro smartphone o tramite comandi vocali attraverso l’Echo Show 5.

Questa lampadina offre una vasta gamma di colori regolabili e modalità di illuminazione per creare l’atmosfera desiderata nella vostra casa. È possibile programmare l’accensione e lo spegnimento delle lampadine, impostare orari specifici e creare scenari di illuminazione personalizzati. Se sei interessato, corri su Amazon dove oggi puoi fare tuo questo kit a soli 54€, risparmiando cioè ben 45,00€ (45%) sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

