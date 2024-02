Echo Show 8 (2021) con display HD e Alexa, sconto PAZZESCO su Amazon

La nuovissima versione del famoso dispositivo Amazon che integra Alexa per offrire agli utenti un’esperienza più personalizzata e intuitiva è finalmente disponibile alla vendita diretta. L’Echo Show 8 di nuova generazione è infatti in pronta consegna al prezzo di 89€ con i servizi Prime e dunque anche le spedizioni gratuite.

Echo 8 Show offre contenuti adattivi che si adattano automaticamente in base alla posizione dell’utente rispetto al dispositivo, fornendo informazioni chiare anche a distanza. La schermata iniziale adattiva include icone di scelta rapida per un accesso facile ai widget più utilizzati.

Echo Show 8 (seconda generazione) in OFFERTA a 89€

Con Echo Show 8 hai un eccezionale smart display con ampio pannello da 8” e supporto al toushscreen, risoluzione di 1280×800 pixel e una telecamera da 13MP posizionata subito sopra e dotata dell’ormai immancabile copriobiettivo fisico. In alto abbiamo i consueti tasti per regolare manualmente il volume e per disattivare i microfoni a lungo raggio, che sono quattro. Attraverso loro si può interagire con l’assistente vocale Alexa usando la voce.

Ascolti e vedi le risposte, ma non solo: puoi anche guardare Netflix e Prime Video, oltre a porte effettuare videochiamate. Inoltre scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlli i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando sempre lo schermo interattivo o la voce.

Echo Show si connette ad Alexa per mostrarti immagini su un brillante schermo da 8” e aiutarti a gestire in un colpo d’occhio i tuoi impegni quotidiani con un audio stereo nitido e potente. Il design compatto è perfetto in qualsiasi stanza. Segui il testo di un brano da Amazon Music, imposta timer e sveglie, guarda notiziari e controlla meteo e traffico. Fai una videochiamata verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo senza usare le mani, oppure collegati direttamente ad altri dispositivi Echo compatibili in casa tua.

E quando vuoi, puoi disattivare i microfoni e la telecamera premendo un pulsante, oppure disattivare solo la telecamera facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato. Così anche la tua privacy è al sicuro. Echo Show 8 è dunque il dispositivo ideale per chi vuole avvicinarsi ai principi di una Casa Intelligente, e oggi può essere tuo a soli 89€ con il 31% di sconto. Le spedizioni sono gratuite e gestite coi servizi Prime.

