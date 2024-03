Echo Show 8 2023 con MAXI display e Alexa aggiornata inclusa SCONTATO su Amazon

La nuovissima versione del famoso dispositivo Amazon che integra Alexa per offrire agli utenti un’esperienza più personalizzata e intuitiva è finalmente disponibile alla vendita diretta. L’Echo Show 8 di nuova generazione è infatti in pronta consegna al prezzo di 144€ con i servizi Prime e dunque anche le spedizioni gratuite.

Echo 8 Show offre contenuti adattivi che si adattano automaticamente in base alla posizione dell’utente rispetto al dispositivo, fornendo informazioni chiare anche a distanza. La schermata iniziale adattiva include icone di scelta rapida per un accesso facile ai widget più utilizzati.

Echo Show 8, la nuova edizione è una BOMBA

Il nuovo Echo Show 8 ha un design rinnovato con un rivestimento in tessuto e una cornice di vetro a tutto schermo intorno al touchscreen HD da 8 pollici. È dotato di un processore potenziato per una maggiore reattività e offre un’esperienza audio migliorata con audio spaziale. La fotocamera da 13 megapixel garantisce videochiamate di alta qualità, mentre l’hub integrato per la Casa Intelligente supporta Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter.

Echo Show si connette ad Alexa per mostrarti immagini su un brillante schermo da 8” e aiutarti a gestire in un colpo d’occhio i tuoi impegni quotidiani con un audio stereo nitido e potente. Il design compatto è perfetto in qualsiasi stanza. Segui il testo di un brano da Amazon Music, imposta timer e sveglie, guarda notiziari e controlla meteo e traffico. Fai una videochiamata verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo senza usare le mani, oppure collegati direttamente ad altri dispositivi Echo compatibili in casa tua.

Insomma, il nuovo Echo Show 8 è dunque il dispositivo ideale per chi vuole avvicinarsi ai principi di una Casa Intelligente, e oggi può essere tuo a soli 144€ con il 15% di sconto. Le spedizioni sono gratuite e gestite coi servizi Prime.

