Echo Show 8, Alexa si vede! Acquistalo ORA e risparmi il 6%

Alexa è ormai l’amica geniale che popola migliaia di case degli italiani. Ci dice le previsioni meteo, ci tiene compagnia con giochi o racconti, ci fa ascoltare la musica o le ultime notizie, ecc. Grazie ai dispositivi Echo Show, però, oltre ad ascoltarla, potrai anche vedere video, effettuare anche videochiamate, ecc. Oggi puoi approfittare dell’offerta incredibile in corso su Amazon che abbatte il prezzo del 6%: pagherai Echo Show 8 solo 107,99 euro! Parliamo della seconda generazione di questo dispositivo, aggiornata al 2021, con uno Schermo intelligente in HD e una discreta telecamera da 13 MP. Il colore Bianco ghiaccio lo rende adattabile per ogni ambiente domestico!

Echo Show 8: tutte le caratteristiche

Partiamo dallo schermo HD da 8″, che consente una visione chiara, da aggiungere anche la regolazione automatica dei colori che adatta ciò che stai guardando all’illuminazione generale dell’ambiente. Integrati altoparlanti che ti faranno risparmiare le casse! Puoi fare anche videochiamate grazie alla telecamera da 13 MP dotata di inquadratura automatica, che fa in modo che resti sempre al centro dell’immagine. Potrai anche chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno. Echo Show 8 è molto utile anche per il lavoro e per gli impegni quotidiani: ti permette di tenere sott’occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste. Ora potrai anche guardare un notiziario e non solo ascoltarlo, oltre che ricevere aggiornamenti sul traffico.

Puoi anche usarlo come videosorveglianza: ti basterà attivare la telecamera tramite app, ma anche controllare gli altri dispositivi compatibili a distanza telecamere, luci e altri. Così potrai allontanare i malintenzionati! Potrai guardare film e serie TV in HD e con audio stereo con Prime Video, Netflix e altre piatta forme streaming. Oltre che riprodurre musica audio tramite Amazon Music, Apple Music o Spotify. Puoi anche utilizzarlo come cornice digitale, tramite Amazon Photos: darai nuova vita ai tuoi ricordi grazie alla regolazione automatica dei colori.

Infine, per quanti sono preoccupati della privacy, diciamo che puoi sempre disattivare microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Oltre a far scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera. Insomma, tanti utilizzi diversi in un unico dispositivo. Che ora paghi solo 107,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.