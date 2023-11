Echo Show 8, CONTROLLA casa e goditi i film: con il Black Friday CROLLA di colpo il prezzo

Non hai ancora acquistato un dispositivo Echo quest’anno? Ormai è un must have nelle case, soprattutto di questi tempi. Oggi, pensa che puoi portarti a casa Echo Show 8 a soli 84,99€, invece di 89,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa terminare!

Non aspettare più! L’offertona di Amazon è questa, sconto shock da Black Friday. Oggi, potrai portarti a casa questo Echo Show 8 con tanto di sconto pazzo del 6%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Echo Show 8, 2ª generazione, modello 2021, schermo intelligente HD con Alexa

Un’occasione davvero da Black Week, corri ora su Amazon! Questo Echo Show 8 ti sta aspettando con questo mega sconto valido ancora per qualche ora. Però, potrebbe anche terminare, quindi corri subito a prenderlo.

Alexa può mostrarti ancora più cose. Lo schermo HD da 8″, la regolazione automatica dei colori e gli altoparlanti stereo danno vita ai tuoi contenuti d’intrattenimento. Fai una videochiamata con la telecamera da 13 MP che, grazie all’inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell’immagine.

La nuova telecamera ti mantiene automaticamente al centro dell’immagine durante una videochiamata. Tutto ciò che devi fare è chiedere ad Alexa di chiamare qualcuno. Echo Show 8 ti permette di tenere sott’occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste, guardare un notiziario e ricevere aggiornamenti sul traffico.

Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

Non farti scappare questa bomba shock, potrai avere questo Echo Studio a veramente nulla rispetto al solito prezzo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.