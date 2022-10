Echo Show 8 di 2ª generazione in sconto del 42% su Amazon

Con un display HD touchscreen da 8″ e una fotocamera da 13 MP, Amazon Echo Show 8 di seconda generazione utilizza funzionalità video per espandere le tradizionali funzionalità di Alexa. Dotato di Wi-Fi dual-band e quattro microfoni, Echo Show 8 si connette alla tua casa rete wireless e ti consente di riprodurre musica in modo intuitivo, chattare in video con gli amici, controllare il meteo e i bollettini sul traffico, ascoltare risultati sportivi, guardare video e altro ancora. Acquistalo ora su Amazon a soli 74,99€ invece di 129,99€.

I microfoni integrati consentono a Echo Show 8 di rispondere alla tua voce tramite i suoi due driver da 2″; con Amazon Alexa integrato, puoi chiedere a Echo il meteo e i dettagli sul traffico per il tuo tragitto giornaliero, tra le altre cose. Il Bluetooth è anche integrato, consentendo al dispositivo di accoppiare e riprodurre in modalità wireless l’audio da una varietà di sorgenti audio, come smartphone e tablet.

Il controllo vocale in vivavoce non è supportato per i dispositivi Mac. Gli altoparlanti Bluetooth che richiedono codici PIN non sono supportati. Non supporta la connessione a reti Wi-Fi ad-hoc (o peer-to-peer). Porta tutti facilmente nell’inquadratura durante una videochiamata utilizzando una fotocamera da 13 MP che esegue automaticamente la panoramica, lo zoom e le inquadrature. Connettiti rapidamente chiedendo ad Alexa di chiamare familiari e amici che hanno l’app, un dispositivo compatibile con Alexa o app come Zoom.

Alexa può mostrarti elenchi di cose da fare e appuntamenti, insieme agli aggiornamenti dalle tue fonti di notizie preferite. Controlla il tempo e il traffico mentre esci dalla porta, guarda come si è comportata la tua squadra del cuore o cucina seguendo ricette passo dopo passo.

Associato a lampadine, termostati e altro compatibili, Echo Show 8 ti consente di controllare la tua casa intelligente usando la tua voce o il display interattivo. Puoi anche programmare le routine o persino avviarle con il tuo movimento. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

