Echo Show 8 ed Echo Show 10 ancora più FANTASTICI: arrivano i widget di Alexa

Echo Show 8 ed Echo Show 10 arrivano finalmente i widget, così gli smart speaker con a bordo Alexa diventano ancora più completi e versatili. Grazie a questi widget, i dispositivi Echo Show possono mantenere l'organizzazione della famiglia sempre al meglio con calendari condivisi e liste di cose da fare, aiutarti ad ascoltare la tua musica preferita in streaming, o visualizzare e gestire i dispositivi compatibili per la Casa Intelligente preferiti.

Echo Show 8 ed Echo Show 10 adesso hanno i widget di Alexa

Per utilizzare le nuove feature su Echo Show 8 ed Echo Show 10 è sufficiente scorrere il dito dal lato destro dello schermo del dispositivo per visualizzare i widget preferiti, riorganizzarne l’ordine o richiamare la galleria delle scorciatoie. Tutto qua. Come potete vedere, nulla di complicato, come sempre quando c’è di mezzo un prodotto di questo livello.

La presenza di queste nuove funzioni rende tra l’altro i modelli Echo compatibili ancora più versatili e funzionali, dunque più appetibili a coloro che desiderano portare a casa uno degli ottimi smart display di Amazon, soprattutto ora che alcuni di loro sono anche in promozione. In tal senso c’è al momento l’Echo Show 8 di prima generazione scontato del 41%, dunque acquistabile a soli 64,99€ invece di 109,99€.

