Echo Show 8 in GRAN sconto, approfitta del 40% per portarlo a casa

Tra i dispositivi intelligenti di Amazon, Echo Show 8 fa sempre la sua figura. Ovviamente ti fa introdurre in casa Amazon Alexa che è l’assistente più famoso al mondo, ma oltre a farti godere delle funzioni basi, rende l’utilizzo ancora più innovativo.

Ora in promozione con un ribasso del 40%, te lo porti a casa con 45 euro di sconto pagandolo appena 64,99€ e facendoti togliere un sassolino dalla scarpa. Approfittane al volo.

Echo Show 8 per un assistente intelligente ancora più evoluto

Grazie al suo display intelligente, Echo Show 8 lo puoi mettere in bella mostra all’interno della tua casa. Con Alexa integrata al suo interno, credimi hai un sacco di possibilità a portata di voce.

Rispetto ai modelli sprovvisti di schermo, infatti, puoi godere di funzioni aggiuntive come videochiamate, riproduzione video e non solo. Per svelare subito di cosa è capace, ti dico che ha una fotocamera integrata grazie al quale ti tieni in contatto con amici e familiari in una sola mossa.

Ovviamente puoi sempre ascoltare musica, gestire i dispositivi collegati, impostare timer e non solo. Le skills ti permettono di personalizzare ancora più l’esperienza in una sola mossa. Ma l’aggiunta del display ha il suo perché.

Come ti dicevo, questo aggiunge il pieno supporto a Netflix, Prime video e altre app. Se poi vuoi renderlo una cornice digitale, fallo pure: tutto è possibile.

