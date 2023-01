Echo Show 8 modello 2019 ad un SUPER prezzo su Amazon

L’Echo Show 8 ha ormai diversi anni, ma si distingue ancora dalla concorrenza come uno dei migliori dispositivi intelligenti in circolazione. Stretto tra i suoi fratelli di fascia alta da 10 pollici e quelli economici da 5 pollici, lo Show 8 offre il giusto mix di funzionalità e vantaggi ed è il miglior concorrente diretto di Nest Hub di Google.

Se stai pensando di acquistare uno schermo intelligente, lo Show 8 potrebbe essere la migliore scelta dato che costa solo 69,99€ invece di 109,99€ su Amazon.

L’anno scorso, Amazon ha completato le sue linee di prodotti smart speaker e display con quasi una mezza dozzina di nuovi dispositivi, tra cui Amazon Echo, Echo Dot with Clock, Echo Studio, Echo Show 5 e Show 8. C’è uno schema chiaro: ogni prodotto la linea ha un’opzione papà orso, mamma orso e baby bear. Amazon spera che uno di questi dispositivi sia perfetto per te. Nel 2020, quel modello è rimasto in gran parte intatto, sebbene Echo e Dot abbiano entrambi ricevuto riprogettazioni a forma di sfera e un redux per l’Echo Show da 10 pollici è all’orizzonte.

La linea di display intelligenti Echo non ha aggiunto solo uno schermo più grande. Questi dispositivi dotano l’assistente vocale Alexa di video chat e streaming, funzionano con campanelli Ring e Wyze Cam per farti vedere cosa succede davanti alla tua porta, possono fornire assistenza in cucina e offrono persino controlli touch per la casa intelligente.

Lo Show 8 offre più peso dello Show 5: uno schermo più grande di un telefono, una risoluzione abbastanza nitida di 1.280×800 pixel e un paio di solidi altoparlanti da 2 pollici. Inoltre, l ruba le migliori idee dello Show 5, come l’otturatore fisico della fotocamera e gli allarmi all’alba (anche se per qualche motivo Amazon non ha incluso la funzione tap-to-snooze del 5).

Dal punto di vista della privacy, Amazon vince. Grazie all’otturatore davanti al camera puoi essere sicuro al 100% di non essere osservato.

Un altro tocco intelligente èlo schermo, pur avendo la stessa risoluzione dello Show da 10 pollici del 2018, utilizza una nuova funzionalità per migliorare la qualità dell’immagine rispetto a quel display più grande. Mentre le immagini non appariranno più nitide (se non per merito del numero di pixel sul display più piccolo), la scansione progressiva significa che sullo schermo appariranno meno artefatti visivi. È un’aggiunta che pochi utenti occasionali noteranno giorno per giorno, ma è un utile miglioramento della qualità della vita che sentirai nel tempo. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

