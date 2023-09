Echo Show 8 UFFICIALE: design rinnovato e audio spaziale a 169€. Prenotalo ora qui

Amazon ha annunciato oggi due nuovi dispositivi Echo che integrano Alexa per offrire agli utenti un’esperienza più personalizzata e intuitiva: il nuovo Echo Hub ed Echo Show 8 di nuova generazione. Entrambi i dispositivi offrono contenuti adattivi che si adattano automaticamente in base alla posizione dell’utente rispetto al dispositivo, fornendo informazioni chiare anche a distanza. La schermata iniziale adattiva include icone di scelta rapida per un accesso facile ai widget più utilizzati.

Echo Show 8

Il nuovo Echo Show 8 ha un design rinnovato con un rivestimento in tessuto e una cornice di vetro a tutto schermo intorno al touchscreen HD da 8 pollici. È dotato di un processore potenziato per una maggiore reattività e offre un’esperienza audio migliorata con audio spaziale. La fotocamera da 13 megapixel garantisce videochiamate di alta qualità, mentre l’hub integrato per la Casa Intelligente supporta Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter.

Echo Hub

L’Echo Hub è un pannello di controllo per la Casa Intelligente con integrazione Alexa, progettato per semplificare la gestione dei dispositivi compatibili. Dotato di uno schermo touch da 8 pollici, questo dispositivo permette di raggruppare e controllare tutti i dispositivi della Casa Intelligente, avviare routine, organizzare widget e visualizzare lo streaming di videocamere compatibili. Il dispositivo può essere montato a parete o appoggiato su un ripiano ed è dotato di un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter. È compatibile con oltre 140.000 dispositivi domestici intelligenti.

I dispositivi Echo sono progettati con la privacy del cliente in mente e includono copri-telecamere integrati e pulsanti per disattivare elettronicamente il microfono. I clienti hanno il controllo completo sulle loro registrazioni vocali.

Prezzi e disponibilità:

Il Echo Hub è disponibile al prezzo di 199,99 euro, mentre il Echo Show 8 è disponibile al prezzo di 169,99 euro. Entrambi i dispositivi sono caratterizzati da una serie di iniziative per la sostenibilità, inclusa la produzione di energia pulita equivalente al consumo energetico di ciascun dispositivo Echo entro il 2025.

