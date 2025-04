Echo Show 8: un centro multimediale per la tua smart home, oggi in super offerta su Amazon

Echo Show 8 rappresenta una scelta versatile per migliorare la tua casa intelligente, combinando funzionalità avanzate e design compatto. Ora disponibile a un prezzo scontato di 119 euro rispetto al listino di 169,99 euro, offre un’opportunità interessante per chi desidera un dispositivo smart completo.

Acquista adesso il nuovo Amazon Echo Show 8

Grazie al suo schermo HD da 8 pollici e all’implementazione dell’audio spaziale, Echo Show 8 garantisce una qualità multimediale superiore. Ideale per lo streaming di contenuti su piattaforme come Netflix e Prime Video, si adatta perfettamente anche all’ascolto di musica su servizi come Spotify e Amazon Music (alcuni richiedono abbonamenti).

Dotata di inquadratura automatica e riduzione del rumore grazie alla webcam integrata, consente conversazioni nitide e senza interruzioni. Inoltre, il widget per i contatti preferiti rende l’avvio delle chiamate ancora più semplice e immediato.

L’Echo Show 8 si distingue come hub per la domotica, supportando i protocolli Zigbee, Matter e Thread. Questo permette di gestire dispositivi compatibili senza necessità di hub aggiuntivi. Connettività Bluetooth e Wi-Fi completano il quadro, assicurando un’integrazione senza soluzione di continuità con la tua rete domestica.

Alexa, l’assistente vocale integrato, semplifica la gestione quotidiana, aiutandoti con promemoria, calendari e liste. Il dispositivo si adatta al tuo stile di vita, mostrando informazioni utili quando rileva la tua presenza.

Amazon ha posto grande attenzione alla sostenibilità, utilizzando il 29% di materiali riciclati nella costruzione e imballaggi realizzati quasi interamente (99%) con fibra di legno da fonti sostenibili. La tutela della privacy è un altro aspetto fondamentale: il dispositivo include un pulsante per disattivare microfono e videocamera, oltre a un copri-telecamera fisico.

Per gli amanti della fotografia, l’Echo Show 8 può trasformarsi in una cornice digitale, mostrando immagini da Amazon Photos con colori ottimizzati in base all’illuminazione ambientale.

Con l’Echo Show 8, porti a casa un dispositivo smart che unisce tecnologia avanzata e attenzione ai dettagli, a un prezzo competitivo. Un’occasione da non perdere per chi cerca funzionalità e design in un unico prodotto. Acquistalo adesso a soli 119,00€ su Amazon, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.